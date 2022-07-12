Мир

Российские танки зашли в Прагу, но в виде металлолома — выставка сожжённой техники РФ

Татьяна Высоцкая, ведущая программы Викна-новости 12 июля 2022, 21:30

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