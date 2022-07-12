Российские танки зашли в Прагу, но в виде металлолома — выставка сожжённой техники РФ

Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о выставке Щит Европы в столице Чехии — Праге.
Горожане теперь смогут потрогать и посмотреть фрагменты украинской и мировой новой истории в виде сожженной техники россиян. Подобные экспонаты есть и в Польше.
В последний раз российские танки крушили Прагу в 1968 году, когда советская власть решила свернуть Чехословацкую программу “социализм с человеческим лицом”.
Также на днях прошел саммит министров внутренних дел и юстиции стран мира, на котором побывал и Денис Монастырский.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, где посмотреть на сожженную технику россиян.
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