Российские танки зашли в Прагу, но в виде металлолома — выставка сожжённой техники РФ

Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о выставке Щит Европы в столице Чехии — Праге.

Горожане теперь смогут потрогать и посмотреть фрагменты украинской и мировой новой истории в виде сожженной техники россиян. Подобные экспонаты есть и в Польше.

В последний раз российские танки крушили Прагу в 1968 году, когда советская власть решила свернуть Чехословацкую программу “социализм с человеческим лицом”.

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Также на днях прошел саммит министров внутренних дел и юстиции стран мира, на котором побывал и Денис Монастырский.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, где посмотреть на сожженную технику россиян.

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