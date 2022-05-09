“Непобедимые” Тигры, боевые самолеты и другие экспонаты армии России — где посмотреть на сожженную технику РФ

Война продолжается, но она уже вошла в историю. Поэтому экспонаты тоже появились: 112 бригада территориальной обороны Киева передала остатки разбитого в боях российского вооружения в главный военно-исторический музей страны.
Инициаторы говорят, что эти экспонаты являются живым доказательством героической обороны Киевской области.
На входе в Национальный военно-исторический музей посетителей встречают уничтоженные БТР, наглядно показывая, что происходит с незваными российскими захватчиками.
Там же на выставке антиславы российского вооружения можно увидеть хвост военного самолета. От обломков снарядов до личных вещей оккупантов — все, что накопили бойцы в течение трех месяцев войны.
Пресофицер той же 112 бригады ТРО города Киева Андрей Ковалев говорит: эти артефакты несут в себе огромную историю.
— Мы хотим показать доказательства. Там представлены образцы новейшего оружия, в том числе новый “неуявзвимый” Тигр, которым так хвастался Путин.
Но вся эта техника очень хорошо пылает, когда украинцы истребляют оккупантов на своей земле.
Но вся эта техника очень хорошо пылает, когда украинцы истребляют оккупантов на своей земле.
Также в музее представлена и украинская техника, помогающая нашим бойцам бороться с российской армией. К примеру — Стугна, которая отлично справилась с задачей, когда россияне наступали со стороны Броваров.
На нем есть подписи украинских военных.
Смотри полное видео на сайте Викна.
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