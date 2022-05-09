“Непобедимые” Тигры, боевые самолеты и другие экспонаты армии России — где посмотреть на сожженную технику РФ

Война продолжается, но она уже вошла в историю. Поэтому экспонаты тоже появились: 112 бригада территориальной обороны Киева передала остатки разбитого в боях российского вооружения в главный военно-исторический музей страны.

Инициаторы говорят, что эти экспонаты являются живым доказательством героической обороны Киевской области.

На входе в Национальный военно-исторический музей посетителей встречают уничтоженные БТР, наглядно показывая, что происходит с незваными российскими захватчиками.

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Там же на выставке антиславы российского вооружения можно увидеть хвост военного самолета. От обломков снарядов до личных вещей оккупантов — все, что накопили бойцы в течение трех месяцев войны.

Пресофицер той же 112 бригады ТРО города Киева Андрей Ковалев говорит: эти артефакты несут в себе огромную историю.

— Мы хотим показать доказательства. Там представлены образцы новейшего оружия, в том числе новый “неуявзвимый” Тигр, которым так хвастался Путин.

Но вся эта техника очень хорошо пылает, когда украинцы истребляют оккупантов на своей земле.

Также в музее представлена ​​и украинская техника, помогающая нашим бойцам бороться с российской армией. К примеру — Стугна, которая отлично справилась с задачей, когда россияне наступали со стороны Броваров.

На нем есть подписи украинских военных.

Смотри полное видео на сайте Викна.

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