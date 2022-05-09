Один вождь, одна идеология. Историки рассказали о сходствах Гитлера и Путина

Историки очень осторожны в сравнении и проведении параллелей между двумя диктаторами Путиным и Гитлером и их режимами. И все же есть вещи очевидные.

Как и Гитлер, Путин долго готовился к войне, вызывающе нарушает все международные соглашения, оправдывает войну якобы обороной от Украины.

Но цинично божится на весь мир, который хотел устроить мирным путем, а путинская денацификация украинцев напоминает уничтожение евреев.

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Сходством также является один вождь, одна идеология, одна партия.

Прежде Путин готовил к войне Россию: зачистил от оппозиции и пропагандой взлетел слепую массу. Она верит в любые выдумки, даже в зараженных птиц, которые якобы являются биооружием. Все, как завещал пропагандист Гитлера Йозеф Геббельс.

Чем более примитивны лозунги, тем больше им доверяет масса, — говорит историк Юрий Шаповал.

Как и Гитлер, Путин растоптал весь мировой порядок. Первый, 70 лет назад наплевал на Лигу Наций, не получив за это должной изоляции. Путин же буквально вытер ноги международным правом в 2014 году.

Немецкий диктатор говорил, что хотел мира, но из-за ощущения угрозы вынужден начать войну, сегодня это слышим от нового русского диктатора.

Гитлер уничтожал евреев, Путин устраивает геноцид украинцев, а приспешник Лавров публично демонстрирует свой антисемитизм.

Методы войны, которыми Путин убивает украинцев, совпадает с гитлеровским: ракеты и бомбы полетели в Украину в четыре утра, как в 1941, без объявления открытой войны в обоих случаях.

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что Адольф Гитлер строил свою идеологию на высшей арийской расе. Сегодня Путин строит идеологию, что Россия — великая страна.

А путинская свастика не нашла соответствующей буквы у себя в алфавите и не имеет ни одного идеологического наполнения. А зазомбированных россиян глава РФ использует как пушечное мясо.

Мир должен понять, что “нового Гитлера” нужно остановить уже сейчас, чтобы не допустить миллионы жертв.

Украину поддерживает весь мир. Страны объединились в борьбе с врагом, а люди и историки даже придумали новые термины этой войны. Раньше мы рассказывали, почему не стоит путать рашизм и путинизм.