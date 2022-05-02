Мир

Лавров сделал резкое заявление про евреев, Зеленского и Гитлера — реакция не заставила себя ждать

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 мая 2022, 20:30
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