Лавров сделал резкое заявление про евреев, Зеленского и Гитлера — реакция не заставила себя ждать

Когда ты думаешь, что Россия уже показала всю свою необразованность, искажая факты истории, она пробивает очередное дно. Мы расскажем о том, как Сергей Лавров сравнил Зеленского с Гитлером, а евреев назвал главными антисемитами.

Выходка Лаврова

Глава российского МИДа Сергей Лавров во время интервью итальянской телекомпании Mediaset втянул Россию в новое болото. Все было так. Ему поставили простой вопрос: как обвинение в “нацификации” Украины соотносится с тем, что президент Украины Владимир Зеленский имеет еврейские корни.

И тут Лавров то ли забыл, что он не в России, где будут верить любому слову пропаганды, то ли старческий мозг уже не способен мыслить ясно, но он заявил, что самые страстные антисемиты, как правило, евреи.

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— Он (Зеленский — ред.) выдвигает аргумент: какая может быть “нацификация”, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это совершенно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ожесточенные антисемиты, как правило, евреи.

В семье не без урода, как у нас говорят.

Так кто такие антисемиты — расскажем прямо сейчас.

Это люди, проявляющие враждебное отношение к евреям как представителям этнической или религиозной группы.

Теперь можно понять всю абсурдность сказанных Лавровым слов.

И это была самая грубая ошибка. О какой дипломатии может идти речь, если министр иностранных дел за несколько секунд обратил против себя целый народ.

Тактика его была ясна, он хотел выставить в плохом свете Владимира Зеленского, подчеркивая его корни. В голове Лаврова это звучало сильно и, возможно, зомбированные россияне бы в это бы и поверили. Но точно не цивилизованный мир и еврейский народ.

Реакция МИД Украины

Конечно, ответ украинского Министерства иностранных дел не заставил себя ждать.

В министерстве заявили, что антисемитские выпады министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в сторону президента Украины и евреев абсолютно неприемлемы.

Россия уж слишком глубоко погрязла в своих выдумках, оправдывая варварскую агрессию против Украины.

Глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит демонстрирует всему миру, что путинская Россия целеустремленно лелеет “превосходство” россиян и ненависть к другим народам.

— Вместе мы должны остановить Россию сейчас, пока ее агрессивная политика не привела к еще более катастрофическим последствиям, — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

(Фото: Facebook)

А также в МИД Украины сказали, что украинцы выражают солидарность еврейскому народу.

Тем временем спикер ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что своими словами Лавров подтвердил, что ракеты по Бабьему Яру были не случайностью.

Реакция МИД Израиля

Мимо такого шокирующего и оскорбительного заявления не могли пройти и политики Израиля. Ведь своими словами Лавров ставит под сомнение существование Холокоста, преследовавшего евреев во время Второй мировой войны.

Глава МИД Израиля Яир Лапид назвал эти слова ужасающей исторической ошибкой, ведь евреи не убивали сами себя.

Самый низкий уровень расизма в отношении евреев — это обвинять самих евреев в антисемитизме.

Кажется, что руководству России следует подарить учебник по истории, только без российских поправок. Нельзя настолько сильно коверкать факты и оставаться безнаказаннными. Надеемся, что после этого случая Россию будут ждать еще большие санкции, полное эмбарго и изоляция от других стран.

Россия всегда жестоко относилась к другим странам. Раньше мы рассказывали, как Россия совершала военные преступления, а мир просто выражал обеспокоенность.