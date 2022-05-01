Порождает безнаказанность: как Россия совершала ранее военные преступления, а мир выражал обеспокоенность

То, как Россия ведет боевые действия – бомбежками уничтожая целые города, сознательно атакуя госпитали, а гражданских убивая и насилуя – вызвало шок и в Украине, и на Западе.

На самом деле, это привычная тактика Москвы, именно так россияне воевали и в Сирии, и в Грузии, и в Чечне.

Мир тогда только выражал обеспокоенность, так что российские армейцы все эти годы чувствуют безнаказанность и атакуют гражданских – тех, кто не может дать отпор.

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За русской армией тянутся обвинения в военных преступлениях. Боевые действия в Сирии Кремль называл антитеррористической операцией, но с ИГИЛ почти не воевал, а уничтожал оппонентов своего союзника Ассада.

Весь мир запомнил кровавый штурм города Алеппо – российская авиация ровняла город с землей, квартал за кварталом. Такую тактику русские захватчики используют в Мариуполе.

Неудивительно, что командовал в этих случаях генерал Мизинцев. Именно он, и в Сирии, и в Мариуполе сознательно посылал самолеты бомбить больницы и дома, где скрывались гражданские.

И вообще опыт сирийской кампании Путину понравился, и будет координировать российскую армию в Украине, еще один сирийский мясник генерал Дворников. Именно при нем вассал Путина – сирийский диктатор Ассад использовал химическое оружие.

Тогда Кремль опробовал тактику – стрелять по мирному городу, а пропагандисты объясняли жертвы среди гражданских тем, что, мол, они оказались боевиками или попаданием в скрытый военный объект.

Теперь он так объясняет и обстрелы мирных людей на вокзале Краматорска, и многочисленные жертвы в Сирии.

Такую тактику россияне использовали против собственного народа в Чечне. Тогда все мирные жители, которые не смогли уехать из Грозного, назвали пособиями врага и уничтожали вместе с городом.

Тогда же русская армия закрывала глаза на действия собственных солдат и офицеров, грабивших население и нападающих на женщин.

Исключением стал случай, когда полковник Юрий Буданов похитил, изнасиловал и убил чеченскую девушку Эльзу Кунгаеву. Влиятельная диаспора добилась его осуждения, затем чеченцы выполнили свою месть за кровь.

Мародерство не новость для россиян. Также они улучшали свое материальное состояние, когда напали на Грузию.

Военный эксперт Олег Жданов говорит:

Это не просто командиры закрывают глаза, это политика.

Да, это выглядит как средневековье, когда командующий дает своей армии три дня на разграбление города. Однако мир меняется, русский солдат — нет.

К сожалению, такую же отвратительную тактику россияне продолжают и на украинских землях. Читай, какая ситуация в Харьковской области и как оккупанты крушат дома, библиотеки и больницы.