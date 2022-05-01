Породжує безкарність: як Росія раніше вчиняла воєнні злочини, а світ висловлював стурбованість

Те, як Росія веде бойові дії – бомбардуваннями знищуючи цілі міста, свідомо атакуючи шпиталі, а цивільних вбиваючи та ґвалтуючи – викликало шок і в Україні, і на Заході.

Насправді це звична тактика Москви, саме так росіяни воювали і в Сирії, і в Грузії, і в Чечні.

Світ тоді лише висловлював стурбованість, тож російські армійці всі ці роки відчувають безкарність і атакують цивільних — тих, хто не може дати відсіч.

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За російською армією тягнуться звинувачення у воєнних злочинах. Бойові дії у Сирії Кремль називав антитерористичною операцією, але з ІДІЛ майже не воював, а знищував опонентів свого союзника Ассада.

Весь світ запам’ятав кривавий штурм міста Алеппо – російська авіація рівняла місто з землею, квартал за кварталом. Таку тактику російські загарбники використовують у Маріуполі.

Не дивно, що командував у цих випадках генерал Мізінцев. Саме він, і в Сирії, і в Маріуполі свідомо посилав літаки бомбардувати лікарні та будинки, де ховалися цивільні.

Та й загалом досвід сирійської кампанії Путіну сподобався, і координуватиме російську армію в Україні, ще один сирійський м’ясник генерал Дворніков. Саме при ньому васал Путіна — сирійський диктатор Ассад використав хімічну зброю.

Саме там Кремль випробував тактику – стріляти по мирному місту, а пропагандисти пояснювали жертви серед цивільних тим, що, мовляв, вони виявилися бойовиками або потраплянням у прихований військовий обєкт. Так Кремль пояснює й обстріл мирних людей на вокзалі Краматорська, і численні жертви у Сирії.

Таку тактику росіяни використали проти власного народу у Чечні. Тоді всіх мирних мешканців, які не змогли поїхати з Грозного, назвали посібниками ворога і знищували разом з містом.

Тоді ж російська армія закривала очі на дії власних солдатів і офіцерів, які грабували населення і нападали на жінок.

Винятком став випадок, коли полковник Юрій Буданов викрав, згвалтував і вбив чеченську дівчину Ельзу Кунгаєву. Впливова діаспора добилася його засудження, а потім чеченці виконали свою помсту за кров.

Мародерство не новина для росіян. Так само вони покращували свій матеріальний стан, коли напали на Грузію.

Військовий експерт Олег Жданов говорить:

Це не просто командири закривають очі, це політика.

Так, це виглядає як середньовіччя, коли командувач дає своїй армії три дні на розграбунок міста. Проте світ змінюється, російський солдат — ні.

На жаль, таку ж огидну тактику окупанти росіяни продовжують і на українських землях. Читай, яка ситуація в Харківській області та як окупанти трощать оселі, бібліотеки та лікарні.