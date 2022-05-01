Породжує безкарність: як Росія раніше вчиняла воєнні злочини, а світ висловлював стурбованість

Те, як Росія веде бойові дії – бомбардуваннями знищуючи цілі міста, свідомо атакуючи шпиталі, а цивільних вбиваючи та ґвалтуючи – викликало шок і в Україні, і на Заході.
Насправді це звична тактика Москви, саме так росіяни воювали і в Сирії, і в Грузії, і в Чечні.
Світ тоді лише висловлював стурбованість, тож російські армійці всі ці роки відчувають безкарність і атакують цивільних — тих, хто не може дати відсіч.
За російською армією тягнуться звинувачення у воєнних злочинах. Бойові дії у Сирії Кремль називав антитерористичною операцією, але з ІДІЛ майже не воював, а знищував опонентів свого союзника Ассада.
Весь світ запам’ятав кривавий штурм міста Алеппо – російська авіація рівняла місто з землею, квартал за кварталом. Таку тактику російські загарбники використовують у Маріуполі.
Весь світ запам’ятав кривавий штурм міста Алеппо – російська авіація рівняла місто з землею, квартал за кварталом. Таку тактику російські загарбники використовують у Маріуполі.
Не дивно, що командував у цих випадках генерал Мізінцев. Саме він, і в Сирії, і в Маріуполі свідомо посилав літаки бомбардувати лікарні та будинки, де ховалися цивільні.
Та й загалом досвід сирійської кампанії Путіну сподобався, і координуватиме російську армію в Україні, ще один сирійський м’ясник генерал Дворніков. Саме при ньому васал Путіна — сирійський диктатор Ассад використав хімічну зброю.
Саме там Кремль випробував тактику – стріляти по мирному місту, а пропагандисти пояснювали жертви серед цивільних тим, що, мовляв, вони виявилися бойовиками або потраплянням у прихований військовий обєкт. Так Кремль пояснює й обстріл мирних людей на вокзалі Краматорська, і численні жертви у Сирії.
Таку тактику росіяни використали проти власного народу у Чечні. Тоді всіх мирних мешканців, які не змогли поїхати з Грозного, назвали посібниками ворога і знищували разом з містом.
Таку тактику росіяни використали проти власного народу у Чечні. Тоді всіх мирних мешканців, які не змогли поїхати з Грозного, назвали посібниками ворога і знищували разом з містом.
Тоді ж російська армія закривала очі на дії власних солдатів і офіцерів, які грабували населення і нападали на жінок.
Винятком став випадок, коли полковник Юрій Буданов викрав, згвалтував і вбив чеченську дівчину Ельзу Кунгаєву. Впливова діаспора добилася його засудження, а потім чеченці виконали свою помсту за кров.
Мародерство не новина для росіян. Так само вони покращували свій матеріальний стан, коли напали на Грузію.
Військовий експерт Олег Жданов говорить:
Це не просто командири закривають очі, це політика.
Це не просто командири закривають очі, це політика.
Так, це виглядає як середньовіччя, коли командувач дає своїй армії три дні на розграбунок міста. Проте світ змінюється, російський солдат — ні.
На жаль, таку ж огидну тактику окупанти росіяни продовжують і на українських землях. Читай, яка ситуація в Харківській області та як окупанти трощать оселі, бібліотеки та лікарні.