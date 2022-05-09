“Непереможні” Тигри, бойові літаки та інші експонати армії Росії — де подивитися на спалену техніку росіян

Війна ще триває, але вона вже увійшла в історію. Тож експонати теж з’явилися: 112-та бригада територіальної оборони Києва передала залишки розбитого в боях російського озброєння до головного військово-історичного музею країни.

Ініціатори кажуть — ці експонати є живим доказом героїчної оборони Київщини.

На вході до національного військово-історичного музею відвідувачів зустрічають знищені БТРи, наочно показуючи, що відбувається з непроханими російськими загарбниками.

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Там же, на виставці антислави російського озброєння, можна побачити хвіст військового літака. Від уламків снарядів до особистих речей окупантів — усе, що назбирали бійці протягом трьох місяців війни.

Пресофіцер тієї ж 112 бригади ТрО міста Києва Андрій Ковальов каже: ці артефакти несуть в собі величезну історію.

— Ми хочемо показати свідчення. Там представлені зразки новітньої зброї, зокрема новий “непоборний” Тигр, яким так вихвалявся Путін.

Але вся ця техніка дуже гарно палає, коли українці винищують окупантів на своїй землі.

Також у музеї представлена й українка техніка, яка допомагає нашим бійцям боротися із російською армією. До прикладу — Стугна, яка на відмінно впоралася із завданням, коли росіяни наступали з боку Броварів.

На зброї є підписи українських військових.

Дивись повне відео на сайті Вікна.

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