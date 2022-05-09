Україна

“Непереможні” Тигри, бойові літаки та інші експонати армії Росії — де подивитися на спалену техніку росіян

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 09 Травня 2022, 14:00

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