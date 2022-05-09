Україна

Хрещатик побачить парад на День перемоги України! Потужне звернення Зеленського 9 травня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Травня 2022, 09:00
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