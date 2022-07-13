Цели россиян — детские сады, жилые дома и амбулатории. Как живет свободный Донбасс под натиском оккупантов

Приближение российских оккупантов все больше ощущают жители подконтрольных территорий Донецкой области. Враг активно обстреливает мирные населенные пункты и готовится атаковать, потому что имеет планы полной оккупации области.

Одно из главных направлений удара — Славянск. Город ежедневно содрогается от ракетных ударов, ведь противник снова пытается прорвать оборону украинских защитников.

В результате ночных обстрелов Славянска повреждены с десяток жилых домов. К счастью, эта атака обошлась без погибших. Лишь одна из местных жительниц получила ранения. Сейчас она под наблюдением медиков — ее жизни ничего не угрожает.

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А в прифронтовом Торецке местные рассказывают, что за последние пять дней по вражеским обстрелам здесь можно сверять часы. Потому что оккупанты каждый раз бьют около пяти часов утра.

Жители Торецка, хоть и живут на линии фронта на протяжении восьми лет, таких мощных атак на свой город даже не помнят.

Сегодня одна из трех вражеских ракет попала в местный детский сад. Здесь также, к счастью, обошлось без жертв.

В помещении детсада, на месте которого теперь развалины, был центр по занятиям с инклюзивными детьми. Уцелевшие кабинеты остались без окон и с разбитыми стенами.

В то же утро в городе было еще два прилета российских ракет. И также вблизи объектов социальной инфраструктуры. Накануне одна из атак была направлена ​​на городскую амбулаторию.

Ни один из разрушенных объектов и в Славянске, и в Торецке даже похожим на военный не был.

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