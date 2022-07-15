Украина

Новый акт террора: Что известно о взрывах в Днепре, Кременчуге и Киевской области вечером 15 июля

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 июля 2022, 22:03
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Новый акт террора: Что известно о взрывах в Днепре, Кременчуге и Киевской области вечером 15 июля
0:04:11
Якими ракетами Росія бомбить Україну
Кассетные, обломочные и фугасные: какими ракетами Россия бомбит Украину
Кому з жінок треба стати на військовий облік та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
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