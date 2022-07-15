Новый акт террора: Что известно о взрывах в Днепре, Кременчуге и Киевской области вечером 15 июля

Россия не прекращает свою тактику террора и уже несколько дней подряд наносит сокрушительные бомбардировки по городам Украины, которые находятся в тылу.
Сегодняшний вечер 15 июля не стал исключением и под прицел врага попали Днепр, Кременчуг и Киевская область.
Долгое время продолжалась воздушная тревога по всей территории Украины, а после 21 часа начали появляться сообщения о взрывах.
Мэр Днепра Борис Филатов призвал горожан оставаться в укрытиях. Жители сообщают о нескольких сильных взрывах в городе.
Отмечается, что после вражеских ударов вспыхнул сильный пожар, горят авто.
Ракеты попали по промышленному предприятию и по улице рядом с ним. Предварительно, эта российская атака унесла жизни трех человек, еще 15 ранены. Масштабы разрушений выясняем, — председатель ОВА Валентин Резниченко.
Ракеты попали по промышленному предприятию и по улице рядом с ним. Предварительно, эта российская атака унесла жизни трех человек, еще 15 ранены. Масштабы разрушений выясняем, — председатель ОВА Валентин Резниченко.
Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин также сообщил о взрывах в Кременчуге. Их было как минимум три, по предварительным данным.
Хотя уже был снят сигнал воздушной тревоги, но угроза обстрела всех областей еще остается.
Об обстреле первыми сообщили местные жители, слышавшие звук взрыва.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что сегодня вечером в небе Белоцерковского района Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета.
Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы.
Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы.
Он также призвал всех жителей Киевской области оставаться в укрытиях во время воздушных тревог. Не игнорировать опасность.
Генштаб сообщает, что Россия нарастила обстрелы Донецкой области, чтобы выйти на грани админграницы. Вечером сообщают об обстреле Краматорска.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона Єдині Новини рассказал о результатах ракетных обстрелов.
По его словам, это уже второй обстрел за день из реактивных систем залпового огня. По предварительной информации, жертв нет. Обстреляли в центр города.
Россия продолжает действовать так, чтобы у людей был страх и паника и не было воли к победе. Но это им точно не получится.
Россия продолжает действовать так, чтобы у людей был страх и паника и не было воли к победе. Но это им точно не получится.
Россияне также обстреляли сегодня Славянск, где погиб один человек и еще один получил ранения. Всего за день в области среди гражданского населения погибли 8 человек, а 13 ранены.
Каждый раз российские оккупанты применяют различные виды снарядов. Чтобы научиться различать их по звуку и попытаться уберечь себя от опасности, читай, какими ракетами Россия бомбит Украину.
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