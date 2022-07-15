Новый акт террора: Что известно о взрывах в Днепре, Кременчуге и Киевской области вечером 15 июля

Россия не прекращает свою тактику террора и уже несколько дней подряд наносит сокрушительные бомбардировки по городам Украины, которые находятся в тылу.

Сегодняшний вечер 15 июля не стал исключением и под прицел врага попали Днепр, Кременчуг и Киевская область.

Долгое время продолжалась воздушная тревога по всей территории Украины, а после 21 часа начали появляться сообщения о взрывах.

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Взрывы в Днепре

Мэр Днепра Борис Филатов призвал горожан оставаться в укрытиях. Жители сообщают о нескольких сильных взрывах в городе.

Отмечается, что после вражеских ударов вспыхнул сильный пожар, горят авто.

Ракеты попали по промышленному предприятию и по улице рядом с ним. Предварительно, эта российская атака унесла жизни трех человек, еще 15 ранены. Масштабы разрушений выясняем, — председатель ОВА Валентин Резниченко.

Взрывы в Кременчуге

Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин также сообщил о взрывах в Кременчуге. Их было как минимум три, по предварительным данным.

Хотя уже был снят сигнал воздушной тревоги, но угроза обстрела всех областей еще остается.

Взрывы в Киевской области

Об обстреле первыми сообщили местные жители, слышавшие звук взрыва.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что сегодня вечером в небе Белоцерковского района Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета.

Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы.

Он также призвал всех жителей Киевской области оставаться в укрытиях во время воздушных тревог. Не игнорировать опасность.

Обстрел Славянска и Краматорска

Генштаб сообщает, что Россия нарастила обстрелы Донецкой области, чтобы выйти на грани админграницы. Вечером сообщают об обстреле Краматорска.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона Єдині Новини рассказал о результатах ракетных обстрелов.

По его словам, это уже второй обстрел за день из реактивных систем залпового огня. По предварительной информации, жертв нет. Обстреляли в центр города.

Россия продолжает действовать так, чтобы у людей был страх и паника и не было воли к победе. Но это им точно не получится.

Россияне также обстреляли сегодня Славянск, где погиб один человек и еще один получил ранения. Всего за день в области среди гражданского населения погибли 8 человек, а 13 ранены.

Каждый раз российские оккупанты применяют различные виды снарядов. Чтобы научиться различать их по звуку и попытаться уберечь себя от опасности, читай, какими ракетами Россия бомбит Украину.

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