Россияне обстреляли Днепр своими самыми дорогими ракетами Х-101 – последствия ракетного удара

Вечером 15 июля Днепр пострадал от очередных ракетных обстрелов российскими военными. В результате — трое погибших и 16 раненых, десятки домов с выбитыми стеклами и дверями, сожженные автомобили и метровые воронки на дорогах.

По данным военной администрации, оккупанты выпустили по городу шесть своих самых дорогих ракет — Х-101. Ракеты летели из Каспийского моря.

Четыре из них сбили наши силы ПВО, но два снаряда попали по Днепру, в том числе в мощное промышленное предприятие. После обстрела там начался сильный пожар, а живущие рядом люди фактически чудом уцелели.

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Один из местных жителей — Мамед — рассказывает, что спасся чудом.

Во время первого взрыва я стоял на балконе, здесь деревья. Меня просто отбросило взрывной волной.

В районе не осталось ни одной уцелевшей квартиры. Люди, оставшись без крыши над головой, убирают улицы, дороги, собирают уцелевшие вещи. Некоторые из них рассказывают, что от взрыва их отбрасывало на несколько метров.

Три человека, находившиеся в самом эпицентре взрыва, погибли. Еще 16 получили ранения. По состоянию на сегодняшний день шесть из них до сих пор находятся в больнице.

По Никополю Днепропетровской области россияне выпустили 53 ракеты установки Град. Там двое погибших, их тела вытаскивали из-под завалов дома.

Временно исполняющий обязанности Начальника отдела по связям с общественностью ГУ ГСЧС области Сергей Ковтонюк сообщил о масштабах разрушений.

Повреждены 12 многоэтажек, 13 частных домов, школа, здание ПТУ, здания промышленного предприятия, медицинские учреждения и водопровод.

Этот обстрел станет очередным доказательством военных преступлений РФ на территории Украины. Прокуроры и полиция уже собирают факты нарушения правил ведения войны для дальнейшего разбирательства в Гааге.

Если ты тоже хочешь приобщиться к сбору доказательств военных преступлений россиян, читай наш материал о том, как собирать и куда отправлять доказательства преступлений РФ.

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