Україна

Шлях до українського зерна розблоковано! Україна, Туреччина та ООН уклали угоду щодо експорту збіжжя. Що відомо

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Липня 2022, 19:00
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