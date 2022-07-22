Шлях до українського зерна розблоковано! Україна, Туреччина та ООН уклали угоду щодо експорту збіжжя. Що відомо

Сьогодні, 22 липня, у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН уклали угоду щодо експорту українського зерна. Вона передбачає відкриття коридорів для експорту зерна, соняшника та олії. Такий самий документ ООН та Туреччина має підписати з РФ, але при цьому про зняття санкцій з Росії не йдеться.

В угоді йде мова про розблокування трьох українських портів: Одеса, Чорноморськ та Південний.

Як зазначає радник керівника ОП Михайло Подоляк, між Україною та Росією напряму угод немає.

Також підкреслив те, що жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності представників РФ в українських портах не буде. Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами у водах Туреччини у разі виникнення такої потреби.

Чому експорт зерна важливий для України

Ухвалення угоди відповідає економічним інтересам України й потребам глобальної продовольчої безпеки. Адже Росія дуже довго використовувала блокаду морського експорту як інструмент тиску на Україну та Захід.

Тим часом українські аграрії чекають на розблокування портів, адже експорту вони не можуть продати сировину: збіжжя накопичується, сховищ не вистачає. Але якщо зерно зберігати не правильно, його можна просто викидати.

Крім розблокування портів та вивезення зерна, Україна потребує озброєння для захисту свого населення та повернення територій. Раніше Міністр оборони Олексій Резніков розповів, скільки HIMARS потребує Україна та які ще види зброї треба.

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