Збіжжя псується у зерносховищах — що чекає на новий український врожай

Українських аграріїв уже охрестили героями, тому що буквально під кулями вони збирають хліб. Та чи зможуть його продати?

За відсутності експорту торішнє зерно змушені збувати за безцінь. Трейдери, що скуповують стратегічне збіжжя, правлять рекордно низькі ціни, бо пропозиція всередині країни аномально висока.

Адже більшість із запланованого на експорт, скніє у зерносховищах через російську блокаду портів.

Зараз також дивляться

За словами голови фермерського господарства Григорія Кулиниченка, сільгоспники зі стажем переживали подібні кризові ситуації. І ця не стане винятком.

Що буде з цьогорічним урожаєм і чи вдасться його продати — дізнайся в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про варіанти подолання блокади українських портів.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!