Зерно портится в зернохранилищах — какая участь нового украинского урожая

Украинских аграриев уже окрестили героями, потому что буквально под пулями они собирают урожай. Однако смогут ли его продать?
Из-за отсутствия экспорта прошлогоднее зерно вынуждены сбывать за бесценок. Трейдеры, скупающие стратегическое зерно, предлагают рекордно низкие цены, потому что предложение внутри страны аномально высокое.
Ведь большинство из запланированного на экспорт простаивает в зернохранилищах из-за российской блокады портов.
По словам главы фермерского хозяйства Григория Кулиниченка, аграрии со стажем переживали подобные кризисные ситуации. И эта не станет исключением.
Что будет с урожаем этого года и удастся ли его продать — смотри в сюжете Вікон.
Напомним, ранее мы рассказывали о вариантах преодоления блокады украинских портов.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное.