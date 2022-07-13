Украина

Зерно портится в зернохранилищах — какая участь нового украинского урожая

Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 13 июля 2022, 06:30

Больше видео
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 13 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 13 июля
0:02:52
Перехоплені розмови російських військових
Убегают с поля боя под прицелом собственных танков. Перехваченные разговоры российских военных
0:06:01
Що робитимуть з будівельними відходами по всій Україні
Цифры разрушений просто колоссальные — что будут делать со строительными отходами?
0:11:46
евакуація
Как эвакуироваться из Запорожья и Херсона: пошаговая инструкция от Верещук
Смотреть больше

Последние видео
0:04:59
Зерно

Зерно портится в зернохранилищах — какая участь нового украинского урожая
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 13 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 13 июля
0:02:52
Перехоплені розмови російських військових
Убегают с поля боя под прицелом собственных танков. Перехваченные разговоры российских военных
0:06:01
Що робитимуть з будівельними відходами по всій Україні
Цифры разрушений просто колоссальные — что будут делать со строительными отходами?
0:03:15
Щит Европы
Российские танки зашли в Прагу, но в виде металлолома — выставка сожжённой техники РФ
0:03:04
Як перевірятимуть українські курорти
Безопасность отдыхающих превыше всего: как проверят украинские курорты
0:11:46
евакуація
Как эвакуироваться из Запорожья и Херсона: пошаговая инструкция от Верещук
Як отримати громадянство України
Обязательный экзамен по украинскому языку! Как получить гражданство Украины
0:02:03
Часів Яр
Ужасная трагедия в Часовом Яру: под завалами находят тела новых жертв
Богдан Колмаков і Андрій Ковальський
Нация победителей: украинец получил уникальную награду на Всемирных играх-2022
Больше видео
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 13 липня
Читать дальше
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 13 июля

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь