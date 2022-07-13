Зерно портится в зернохранилищах — какая участь нового украинского урожая

Украинских аграриев уже окрестили героями, потому что буквально под пулями они собирают урожай. Однако смогут ли его продать?

Из-за отсутствия экспорта прошлогоднее зерно вынуждены сбывать за бесценок. Трейдеры, скупающие стратегическое зерно, предлагают рекордно низкие цены, потому что предложение внутри страны аномально высокое.

Ведь большинство из запланированного на экспорт простаивает в зернохранилищах из-за российской блокады портов.

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По словам главы фермерского хозяйства Григория Кулиниченка, аграрии со стажем переживали подобные кризисные ситуации. И эта не станет исключением.

Что будет с урожаем этого года и удастся ли его продать — смотри в сюжете Вікон.

Напомним, ранее мы рассказывали о вариантах преодоления блокады украинских портов.

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