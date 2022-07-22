Украина

Уроки по “поджарке” врагов западным оружием — на что способны гранатометы СПГ-9 и наши воины?

Ярослава Марущенко 22 июля 2022, 20:30

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Історія жінки з Гуляйполя, що втратила ногу, але не силу духу
Читать дальше
Утратила конечность и пережила шесть операций, чтобы спасти вторую. История о несокрушимости духа и жажде к жизни
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