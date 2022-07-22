Уроки по “поджарке” врагов западным оружием — на что способны гранатометы СПГ-9 и наши воины?

Великобритания анонсировала, какое оружие в ближайшее время отправит в Украину.

В общей сложности с начала войны Соединенное королевство выделило на военную помощь более двух миллиардов фунтов.

Тем временем украинские военные активно овладевают всем новым вооружением, которое предоставляют союзники.

Сейчас наши военные учатся пользоваться противотанковыми гранатометами СПГ-9.

Это оружие предназначено для поражения танков, самоходно-артиллерийских установок и других бронированных целей, а также уничтожения живой силы и огневых средств противника. За минуту этот гранатомет может произвести до шести выстрелов.

Впереди у украинских военных знакомство с другим новым оружием.

— Поступило на вооружение иностранное оружие, как противотанковое, так и минометы. Сейчас мы проводим обучение для наших ребят, чтобы они уверенно могли работать уже на “нулях”, — говорит военнослужащий с позывным Батя.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о том, как проходят учения военных в Ровенской области.