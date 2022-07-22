Уроки з “підсмаження” ворогів західною зброєю — що вміють гранатомети СПГ-9 та наші воїни?

Велика Британія анонсувала, яку зброю найближчим часом відправить в Україну.

Загалом з початку війни Сполучене королівство виділило на військову допомогу понад два мільярди фунтів.

Тим часом українські військові активно опановують усе нове озброєння, яке надають союзники.

Зараз наші військові вчаться користуватись протитанковими гранатометами СПГ-9.

Ця зброя призначена для ураження танків, самохідно-артилерійських установок та інших броньованих цілей, а також для знищення живої сили й вогневих засобів противника. За хвилину цей гранатомет може здійснити до шести пострілів.

Попереду в українських військових знайомство з іншою новою зброєю.

– Поступила на озброєння іноземна зброя, як протитанкова, так і міномети. Зараз ми проводимо навчання для наших хлопців, щоб вони упевнено могли працювати вже на “нулях”, — каже військовослужбовець з позивним Батя.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, як проходять навчання військових на Рівненщині.