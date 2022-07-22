Кулями й снарядами готуються зустрічати ворога з Білорусі: як проходять навчання військових на Рівненщині

Кулями та снарядами зустрічатимуть ворога на Рівненщині, якщо білоруси таки ризикнуть перетнути державний кордон і ступити на нашу землю зі зброєю. Для цього бійці територіальної оборони тренуються без перерв і вихідних, вдень та вночі. Знищують диверсантів, вправляються у стрільбі з гранатометів та стежать за ситуацією у прикордонні.

Тим часом у сусідній державі перевозять військову техніку і проводять навчання. Проте наші військові кажуть: вони, найімовірніше, просто імітують якусь діяльність. Але у разі загострення ситуації українській армії буде чим відповісти.

Також бійці тероборони кажуть, що ці тренування допомагають морально. Пережити те, що над тобою проїжджає броньована машина, поки ти лежиш в окопі, точно гартує стійкість.

Військові вчаться швидко й майстерно знищувати техніку ворога. Кажуть: гранатометів і снарядів накопичилося стільки, що вистачить на кілька білоруських армій.

У рівненській бригаді ТрО служать переважно добровольці, тож більшість із них не мали жодного бойового досвіду. Але тепер це добре навчені чоловіки й жінки, які мають сильну мотивацію, бо вони захищають рідний край та свої сім’ї. Боронити свою землю разом з військовими готові навіть мешканці прикордоння. Вони запевняють, що не чекають ворога на своїй землі.

Поки на Заході нашої країни готуються до можливого нападу зі сторони Білорусі, окупанти продовжують нищити Схід. Раніше ми розповідали про черговий цинічний обстріл Харкова 21 липня.

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