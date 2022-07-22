Україна

Кулями й снарядами готуються зустрічати ворога з Білорусі: як проходять навчання військових на Рівненщині

Катерина Курбанова 22 Липня 2022, 10:00

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