Пулями и снарядами готовятся встречать врага из Беларуси: как проходят учения военных в Ровенской области

Пулями и снарядами будут встречать врага в Ровенской области, если белорусы рискнут пересечь государственную границу и ступить на нашу землю с оружием. Для этого бойцы территориальной обороны тренируются без перерывов и выходных, днем ​​и ночью. Уничтожают диверсантов, упражняются в стрельбе из гранатометов и следят за ситуацией в пограничных населённых пунктах.

Тем временем в соседнем государстве перевозят военную технику и проводят учения. Однако наши военные говорят: они, скорее всего, просто имитируют какую-то деятельность. Но в случае обострения ситуации украинской армии будет чем ответить.

Также бойцы терробороны говорят, что эти тренировки помогают морально. Пережить то, что над тобой проезжает бронированная машина, пока ты лежишь в окопе, точно закаляет стойкость.

Военные учатся быстро и мастерски уничтожать технику врага. Говорят: гранатометов и снарядов скопилось столько, что хватит на несколько белорусских армий.

В ровенской бригаде ТрО служат преимущественно добровольцы, так что подавляющее большинство не имело боевого опыта. Но теперь это хорошо обученные мужчины и женщины, у которых есть сильная мотивация, потому что они защищают родной край и свои семьи. Защищать свою землю вместе с военными готовы даже жители пограничных населённых пунктов. Они уверяют, что не ждут врага на своей земле.

Пока на Западе нашей страны готовятся к возможному нападению со стороны Беларуси, оккупанты продолжают уничтожать Восток. Ранее мы рассказывали об очередном циничном обстреле Харькова 21 июля.

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