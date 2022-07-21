Очередной циничный обстрел Харькова: пострадал один из самых густонаселенных районов города

Россияне продолжают уничтожать Харьков. Сегодня утром, 21 июля, враг обстрелял один из самых густонаселенных районов города.

Об этом сообщили глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

На данный момент в результате обстрела российскими Ураганами 21 человек ранен, среди них один ребенок. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, а двое погибли.

Российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилой инфраструктуре.

— Есть попадание в жилой дом, где находился частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было, — написал Синегубов в своем Telegram-канале.

Терехов сообщил, что оккупанты попали в одно из медучреждений города, а также по остановке общественного транспорта. На месте в усиленном режиме работают спасательные службы.

Вчера примерно в то же время россияне нанесли удар возле остановки общественного транспорта в Харькове. В результате обстрелов из реактивных систем залпового огня погибли три человека, среди них 13-летний мальчик.

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