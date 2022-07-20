Очередное военное преступление россиян в центре Краматорска: воронки глубиной 8 м, есть погибшие и раненые

Россия снова совершила теракт против мирного населения, нанесла ракетный удар по центру Краматорска. Попали ракетой Р-37.

С самого утра российские военные запускали ракеты: сначала по промышленной части города, а затем и по жилым кварталам.

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Во время удара по Краматорску один человек погиб, еще шесть ранены. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Также в результате обстрела повреждены десять многоэтажек в центральной части города.

Десятки людей, которые в момент удара находились в квартирах, получили легкие ранения — преимущественно порезы от разбитого стекла.

Россияне стирают города Донецка в прах, бьют из всего возможного вооружения с земли и воздуха. Пресс-секретарь ОВА Татьяна Игнатченко рассказала: вся Донецкая область сейчас без газоснабжения.

Поставки газа в области нет совсем, а водоснабжение присутствует частично. Но россияне как раз в эти коммуникации и бьют.

Более 75% жителей города уже выехали из Краматорска. Те же, кто остается, верят, что украинские военные не дадут россиянам пройти вглубь, в город.

Власти Украины и редакция Вікна-новини призывают жителей опасных областей эвакуироваться в другие регионы Украины, ведь жизнь важнее всех материальных достояний.

Если ты находишься на временно оккупированной территории и хочешь выехать, читай наш материал о пути эвакуации из оккупированных городов.

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