Украина

Очередное военное преступление россиян в центре Краматорска: воронки глубиной 8 м, есть погибшие и раненые

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 20 июля 2022, 11:00

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