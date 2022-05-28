Поки Лукашенко брязкає зброєю, наші бійці напоготові: як проходять навчання територіальної оборони

За ці місяці війни українці зрозуміли, кому не можна вірити та чиї слова навіть не варті нашої уваги. Поки самопроголошений президент Білорусі диктатор Лукашенко брязкає зброєю, проводить демонстраційні військові навчання та створює нове оперативне командування неподалік кордону України, бійці Волинської бригади територіальної оборони показали, як знищуватимуть ворожих диверсантів, якщо ті наважаться ступити на українську землю.

Волинські військові показують високу кваліфікацію та вміння моментально реагувати на небезпеку. Розвідка виявила ворожу ДРГ, яка проникла для вчинення диверсій на важливих об’єктах військової та цивільної інфраструктури. За сигналом тривоги підняли спецпідрозділ контрдиверсійної боротьби.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Наші спецпризначенці вмить виявляють диверсійно-розвідувальну групу та знищують. При цьому бійці бригади опрацьовують різні прийоми ведення бою із залученням бронетехніки та вже славнозвісного “бандеромобіля” — це позашляховик, обладнаний кулеметом.

Знищення диверсантів відпрацьовували бійці сотої окремої бригади територіальної оборони. Тут головне діяти швидко та злагоджено. Адже це критично важливо при реальному зіткненні з ворогом, зазначив керівник навчань Костянтин Шабелько.

Підготовка наших підрозділів територіальної оборони є одним із ключових напрямків роботи з протидиверсійним резервом противника.

Такі навчання нині активно проводять із бійцями тероборони, зважаючи на те, що в сусідній Білорусі військові маневри із залученням Сил спеціальних операцій попід кордоном з Україною подовжили щонайменше до 4 червня.

А самопроголошений президент Лукашенко заявив про створення в складі білоруської армії нового оперативного командування Південь, яке, окрім іншого, відповідатиме за український, зокрема й Волинський напрямок.

Читати на тему Білорусь проводить військові навчання біля кордонів України, а Лукашенко наказав створити оперативне командування Які військові навчання біля кордонів України провела Білорусь та чим це загрожує Україні.

Поки білоруси брязкають зброєю — пильності не втрачають і жителі прикордоння. Голова селища Ратне Віталій Бірук цитує відому фразу Вегеція.

Хочемо миру, але готуємося до війни. Наші люди знають що робити, вони налаштовані й готові захищатися.

Тож якщо ворог таки надумає прориватися ще й з того боку — на нього чекатиме гідна відсіч, а помилування не буде — запевняють бійці. Але чи готові білоруси взагалі вступати у війну з українцями — про це читай у нашому матеріалі.