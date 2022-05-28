Пока Лукашенко звенит оружием, наши бойцы готовы: как проходят учения территориальной обороны

За эти месяцы войны украинцы поняли, кому нельзя верить и чьи слова даже недостойны нашего внимания. Пока самопровозглашенный президент Беларуси диктатор Лукашенко звенит оружием, проводит демонстрационные военные учения и создает новое оперативное командование недалеко от границы Украины, бойцы Волынской бригады территориальной обороны показали, как будут уничтожать вражеских диверсантов, если те отважатся ступить на украинскую землю.

Волынские военные показывают высокую квалификацию и умение реагировать на опасность. Разведка обнаружила враждебную ДРГ, проникшую для совершения диверсий на важных объектах военной и гражданской инфраструктуры. По сигналу тревоги подняли спецподразделение контрдиверсионной борьбы.

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Наши спецназовцы мгновенно выявляют диверсионно-разведывательную группу и уничтожают. При этом бойцы бригады прорабатывают различные приемы ведения боя с привлечением бронетехники и уже знаменитого “бандеромобиля” — это внедорожник, оборудованный пулеметом.

Уничтожение диверсантов отрабатывали бойцы сотой отдельной бригады территориальной обороны. Здесь главное действовать быстро и слаженно. Это ведь критически важно при реальном столкновении с врагом, отметил руководитель учений Константин Шабелько.

Подготовка наших подразделений территориальной обороны является одним из ключевых направлений работы с противодиверсионным резервом противника.

Такие учения сейчас активно проводятся с бойцами терробороны, учитывая, что в соседней Беларуси военные маневры с привлечением Сил специальных операций под границей с Украиной продлили по меньшей мере до 4 июня.

А самопровозглашенный президент Лукашенко заявил о создании в составе белорусской армии нового оперативного командования Юг, которое, кроме прочего, будет отвечать за украинское, в том числе и Волынское направление.

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Пока белорусы звенят оружием — бдительности не теряют и жители приграничных регионов. Глава поселка Ратное Виталий Бирюк цитирует известную фразу Вегеция.

Хотим мира, но готовимся к войне. Наши люди знают, что делать, они настроены и готовы защищаться.

Так что если враг таки вздумает прорываться ещё и с той стороны — его ждет достойный отпор, а помилования не будет — уверяют бойцы. Но готовы ли белорусы вообще вступать в войну с украинцами — читай об этом в нашем материале.