Коварный обстрел одесского порта: последствия российской атаки и реакция МИД Украины

Не прошло еще суток после того, как Украина, Турция и ООН подписали договор об экспорте зерна из украинских портов, а россияне уже нарушили договоренности.
Захватчики обстреляли Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами Калибр. Об этом сообщили в ОК Юг.
Две ракеты удалось сбить силами противовоздушной обороны, однако две попали в портовые объекты. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что есть пострадавшие.
Еще раз они (россияне — ред.) показали, чего стоят соглашения с ними. Только вооружив Украину, можно реально обезопасить украинский аграрный экспорт, — написал нардеп.
Еще раз они (россияне — ред.) показали, чего стоят соглашения с ними. Только вооружив Украину, можно реально обезопасить украинский аграрный экспорт, — написал нардеп.
В Министерстве иностранных дел Украины также отреагировали на обстрел одесского порта.
— Российская ракета — это плевок Владимира Путина в лицо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна, — написал представитель МИД Олег Николенко в своем Facebook.
Украина призывает ООН и Турцию контролировать соблюдение Россией своих обязательств по ненападению на порты Одессы, Черноморска и Южного. Иначе полная ответственность за углубление продовольственного кризиса ляжет на РФ.
Минагрополитики сообщили Суспільному о том, что в Одесском морском порту было зерно. Ожидалось, что первые его поставки начнутся уже в ближайшие дни.
— Количество я не скажу, потому что загруженностью занимается Мининфраструктуры, поэтому это к ним. Мы уже ожидали завтра-послезавтра первые отправления, — сказали в министерстве.
Вот так беззастенчиво россияне нарушают все договоренности и не учитывают никакие международные правила.
Россияне систематически создают продовольственный кризис, делая все, чтобы люди страдали. Террор голодом продолжается. Мир должен действовать.
Россияне систематически создают продовольственный кризис, делая все, чтобы люди страдали. Террор голодом продолжается. Мир должен действовать.
Лучшие гарантии продовольственной безопасности двойные: эффективные санкции против России и больше оружия для Украины, — считает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Россияне сходят с ума из-за контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Однако украинцам следует быть осмотрительными и придирчиво относиться к информации, которая распространяется в инфопространстве.
Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, почему важно соблюдать режим тишины и как проходит контрнаступление на юге.
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