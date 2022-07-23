Коварный обстрел одесского порта: последствия российской атаки и реакция МИД Украины

Не прошло еще суток после того, как Украина, Турция и ООН подписали договор об экспорте зерна из украинских портов, а россияне уже нарушили договоренности.

Захватчики обстреляли Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами Калибр. Об этом сообщили в ОК Юг.

Две ракеты удалось сбить силами противовоздушной обороны, однако две попали в портовые объекты. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что есть пострадавшие.

Еще раз они (россияне — ред.) показали, чего стоят соглашения с ними. Только вооружив Украину, можно реально обезопасить украинский аграрный экспорт, — написал нардеп.

В Министерстве иностранных дел Украины также отреагировали на обстрел одесского порта.

— Российская ракета — это плевок Владимира Путина в лицо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна, — написал представитель МИД Олег Николенко в своем Facebook.

Украина призывает ООН и Турцию контролировать соблюдение Россией своих обязательств по ненападению на порты Одессы, Черноморска и Южного. Иначе полная ответственность за углубление продовольственного кризиса ляжет на РФ.

Минагрополитики сообщили Суспільному о том, что в Одесском морском порту было зерно. Ожидалось, что первые его поставки начнутся уже в ближайшие дни.

— Количество я не скажу, потому что загруженностью занимается Мининфраструктуры, поэтому это к ним. Мы уже ожидали завтра-послезавтра первые отправления, — сказали в министерстве.

Вот так беззастенчиво россияне нарушают все договоренности и не учитывают никакие международные правила.

Россияне систематически создают продовольственный кризис, делая все, чтобы люди страдали. Террор голодом продолжается. Мир должен действовать.

Лучшие гарантии продовольственной безопасности двойные: эффективные санкции против России и больше оружия для Украины, — считает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Россияне сходят с ума из-за контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Однако украинцам следует быть осмотрительными и придирчиво относиться к информации, которая распространяется в инфопространстве.

Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, почему важно соблюдать режим тишины и как проходит контрнаступление на юге.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!