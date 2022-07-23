Підступний обстріл Одеського порту: наслідки російської атаки та реакція МЗС України

Не минуло ще й доби після того, як Україна, Туреччина та ООН підписали договір про експорт зерна з українських портів, а росіяни вже порушили домовленості.

Загарбники обстріляли Одеський морський торговий порт крилатими ракетами Калібр. Про це повідомили в ОК Південь.

Дві ракети вдалось збити силами протиповітряної оборони, проте дві — влучили в портові об’єкти. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що є постраждалі.

Вкотре вони (росіяни — ред.) показали, чого варті угоди з ними. Тільки озброївши Україну, можна реально убезпечити український аграрний експорт, — написав нардеп.

У Міністерстві закордонних справ України також відреагували на обстріл Одеського порту.

— Російська ракета — це плювок Володимира Путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна, — написав речник МЗС Олег Ніколенко у своєму Facebook.

Україна закликає ООН та Туреччину контролювати дотримання Росією своїх зобов’язань щодо ненападу на порти Одеси, Чорноморська та Південного. Інакше повна відповідальність за поглиблення продовольчої кризи ляже на РФ.

Мінагрополітики повідомили Суспільному про те, що в Одеському морському порту було зерно. Очікувалось, що перші поставки збіжжя почнуться вже найближчими днями.

— Кількість я не скажу, тому що завантаженістю займається Мінінфраструктури, тож це до них. Ми вже очікували завтра-післязавтра перші відправлення, — сказали в міністерстві.

Ось так безсоромно росіяни порушують усі домовленості та не зважають на жодні міжнародні правила.

Росіяни систематично створюють продовольчу кризу, роблячи все, щоб люди страждали. Терор голодом триває. Світ повинен діяти.

Найкращі гарантії харчової безпеки є подвійними: ефективні санкції проти Росії та більше зброї для України, — вважає керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Росіяни скаженіють через контрнаступ ЗСУ на Херсонщині. Проте українцям варто бути обачними та прискіпливо ставитись до інформації, яка поширюється в інфопросторі.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, чому важливо дотримуватись режиму тиші та як проходить контрнаступ на півдні.

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