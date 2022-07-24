Украина

Соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой написаны: удалось ли спасти зерно из Одесского порта

Назар Бурхан 24 июля 2022, 12:00

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Фосфорні бомби Росія
Применение Россией фосфорных бомб: в чем опасность и как оказать первую помощь
Саміт перших леді та джентльменів
Будущее, которое мы строим вместе: почему важен Саммит первых леди и джентльменов и где его смотреть
Втрати українських військових у війні з Росією - Зеленський назвав число
Потери Украины в войне с Россией: Зеленский назвал статистику погибших и раненых украинских военных
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