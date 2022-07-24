Соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой написаны: удалось ли спасти зерно из Одесского порта

Несмотря на международный договор об экспорте зерна из украинских портов, оккупанты ударили по Одесскому порту. Случилось это вчера, 23 июля.

Из акватории Черного моря по городу выпустили сразу четыре крылатые ракеты типа Калибр. Впрочем, силам противовоздушной обороны удалось обезвредить два снаряда.

Еще два попали в помповую станцию, в результате чего возникло возгорание. Его удалось оперативно ликвидировать. К счастью, погибших нет, но есть раненые.

В порту ждали отправки первые партии агропродукции. Зерновые терминалы уцелели чудом.

Удар по Одессе уже осудили в ЕС и ООН. Но в Черном море все еще остается корабельная группировка врага. Поэтому украинцев предупреждают, что риски повторных ударов все еще высоки.

— Угроза ракетных ударов, о которой мы постоянно напоминаем, никуда не исчезла, — отмечает начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Південь Наталья Гуменюк.

Атака на Одесский порт — грубое и циничное пренебрежение любыми международными договоренностями.

— Весь мир должен увидеть, что такое Россия. Это страна-террорист, с которой невозможно договориться ни о чем. А все соглашения с ними не стоят даже бумаги, на которой они написаны, — говорит глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Напомним, 22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН заключили соглашение об экспорте украинского зерна. Документ предусматривает открытие коридоров для экспорта зерна, подсолнечника и растительного масла. Такой же документ ООН и Турция подписали с РФ, но Россия еще раз доказала, что с ней договариваться бесполезно.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!