Люди або ховаються, або розбирають завали: окупанти продовжують тероризувати Нікополь

Знову під ворожим вогнем Дніпропетровська область. Останній тиждень під щільними обстрілами Нікополь. Ворог випустив по місту вже майже 300 снарядів.

Російські військові з Градів і вночі, і вдень гатять по житлових кварталах. Люди цілодобово під постійною загрозою обстрілів. А щойно закінчується сигнал тривоги й місцеві виходять з укриттів, беруться розбирати завали, які колись були їхніми оселями.

У місті вщент зруйновані близько трьох десятків приватних будинків, понівечені снарядами багатоповерхівки. Окупанти б’ють навіть по навчальних закладах та лікарнях.

Активізувався ворог через те, що не може окупувати місто, тож завдає ударів із тимчасово окупованих прикордонних селищ Запорізької області та Енергодару, де розташована АЕС.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко зазначає, що на території міста немає жодного військового об’єкту.

Більше про ситуацію в Нікополі дізнайся у відео:

Росія продовжує демонструвати світові, що з нею не можна домовитися. Не минуло й дві доби після підписання угоди про вивезення українського зерна, як Росія завдала ракетні удари по Одеському порту. Раніше ми розповідали про наслідки обстрілу порту Одеси.

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