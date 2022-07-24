Майже 500 ударів за п’ять місяців, але Харків не здається! Як живе нескорене місто

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ворог завдав 476 ударів по Харківщині за п’ять місяців війни. Це навіть більше, ніж по Маріуполю й Миколаївщині.

За цей час ворог обстріляв не один навчальний заклад: зруйновано кілька корпусів Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Національний університет міського господарства.

Зруйновано десятки шкіл, зокрема школу на вулиці Шевченка, яка стала символом боротьби міста. Зруйновано десятки житлових будинків, навіть цілі під’їзди у багатоповерхівках. Проте Харків не здається, це — українське місто і воно чинить спротив окупанту.

Нові обстріли Харкова

На Харківщині в Золочівській громаді через обстріли російської армії загинула жінка, четверо людей поранені, також ворог обстрілює центр міста.

Головний слідчий області Сергій Болвінов заявив, що на місці вчорашнього обстрілу (23 липня) знайдено уламки артилерійського фугасного снаряда 152 мм. Попередньо, у поліції заявили, що російські військові застосували радянську гармату Гіацинт-Б.

Попри масовані обстріли, окупанти не можуть прорвати оборону та наблизитися до міста. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на пресконференції.

Міністр оборони України Олексій Резніков каже, що окупанти б’ють по Харкову, щоб залякати мирних мешканців. Під час свого нещодавнього візиту до міста він наголосив, що Північна Салтівка має стати місцем трибуналу над російськими воєнними злочинцями

23 липня російські військові знову обстріляли Харків й влучили у житловий будинок, офісні приміщення, освітній заклад — Національний університет міського господарства.

Україна платить високу ціну за свою свободу та незалежність. Раніше президент Володимир Зеленський озвучив втрати українських військових у війні з Росією.

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