Втрати України у війні з Росією: Зеленський назвав статистику загиблих та поранених українських військових

На війні не буває без втрат, на жаль. Росіяни винищують як мирне українське населення, так і наших військових.

Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Wall Street Journal про те, скільки Україна втрачає армійців щодня, а також як західна зброя допомагає вирівняти вогневу потужність сторін.

Втрати України у війні з Росією

За словами Зеленського, близько 30 українських військових гинуть щодня на війні. Поранення дістають приблизно 250 наших захисників.

Проте постачання західної зброї, зокрема систем HIMARS та 155-мм гаубиць, значно допомогло стримати просування росіян на східному напрямку та стабілізувати там ситуацію.

Для порівняння, на піку бойових дій у травні та червні Україна втрачала 100-200 армійців на день.

І хоч президент усе ще не розкриває загальні бойові втрати України, він наголошує, що вони в кілька разів нижчі, ніж у Росії.

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Поступове врівноваження сил

Зеленський розповів, що раніше росіяни щодня випускали близько 12 000 артилерійських снарядів проти 1-2 000 українців.

Але тепер завдяки допомозі українських партнерів ми можемо випускати близько 6 000 снарядів на день. Така тенденція зменшує втрати з боку України.

Водночас Росія вже починає відчувати нестачу військових ресурсів, зокрема людських. За даними Генштабу ЗСУ станом на 23 липня, з початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло вже понад 39 000 російських окупантів.

Хоч підрахувати точні втрати на війні досить проблематично, вже зрозуміло, що росіяни прицільно винищують українське мирне населення.

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