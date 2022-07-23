Потери Украины в войне с Россией: Зеленский назвал статистику погибших и раненых украинских военных

На войне не бывает без потерь, к сожалению. Россияне уничтожают как мирное украинское население, так и военных.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Wall Street Journal о том, сколько Украина теряет армейцев каждый день, а также как западное оружие помогает выровнять огневую мощность сторон.

Потери Украины в войне с Россией

По словам Зеленского, около 30 украинских военных погибают каждый день на войне. Ранения получают примерно 250 наших защитников.

Однако поставки западного оружия, в частности систем HIMARS и 155-мм гаубиц, значительно помогли сдержать продвижение россиян на восточном направлении и стабилизировать ситуацию.

Для сравнения, на пике боевых действий в мае и июне Украина теряла 100-200 армейцев в день.

И хотя президент все еще не раскрывает общие боевые потери Украины, он отмечает, что они в несколько раз ниже, чем в России.

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Постепенное уравновешивание сил

Зеленский рассказал, что ранее россияне ежедневно выпускали около 12 тысяч артиллерийских снарядов против 1-2 тысяч украинцев.

Но теперь, благодаря помощи украинских партнеров, мы можем выпускать около 6 000 снарядов в день. Такая тенденция уменьшает потери Украины.

В то же время Россия уже начинает испытывать нехватку военных ресурсов, в том числе человеческих. По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 23 июля, с начала полномасштабного вторжения РФ погибли уже более 39 000 российских оккупантов.

Хотя подсчитать точные потери на войне достаточно проблематично, понятно, что россияне прицельно уничтожают украинское мирное население.

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