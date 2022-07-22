Никополь под огнем: как живет город, в котором сигналы тревоги звучат по десять часов

Никополь, что в Днепропетровской области, под шквалом из вражеских Градов. Противник продолжает террор жилых кварталов в мирном городе.

Только за несколько дней оккупанты выпустили по Никополю около 200 ракет из реактивных систем залпового огня. Целят из временно оккупированного Энергодара и близлежащих сел.

Россияне умышленно и коварно бьют по жилым районам, больницам и учебным заведениям. Некоторые районы города фактически усыпаны кассетными боеприпасами.

Под массированными атаками россиян Никополь находится уже больше недели. Оккупанты обстрелами убили пять человек и ранили более десяти. В медучреждениях области шесть пострадавших, в том числе трое детей.

Состояние раненых средней тяжести. В основном люди получили минно-взрывные и осколковые ранения, а также переломы конечностей. Однако врачи уверяют, что жизни пациентов уже ничего не угрожает.

Люди, живущие в нескольких километрах от временно оккупированного Энергодара, вынужденно покидают свои дома и переезжают в отдаленные районы к друзьям и родным.

Тем временем коммунальщики продолжают добросовестно делать свое дело и за несколько часов ликвидируют последствия обстрелов. Работники латают метровые воронки на дорогах и восстанавливают пострадавшие от Градов многоэтажки.

Однако оккупанты продолжают выжигать и равнять с землей все, к чему способны долететь российские ракеты и снаряды. Особенно тяжело городкам и поселкам у линии фронта. Читай, какая ситуация в прифронтовом поселке Каменское.

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