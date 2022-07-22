Оккупанты разрушают все и превращают поселок на призрака. Репортаж с прифронтового Каменского

Оккупанты продолжают выжигать и равнять с землей все, до чего способны долететь российские ракеты и снаряды. Труднее всего городкам и поселкам у линии фронта.

Жутким образцом ярости оккупантов в Запорожье стало богатое до недавних пор Каменское. Поселок находится недалеко от Васильевки, где захватчики окопались в начале марта. С тех пор люди вокруг выживают под ежедневными обстрелами, наблюдая за тем, как вражеские бомбы уничтожают дома и разрушают известную далеко за пределами области школу-интернат.

В этой школе-интернате учились дети с проблемами слуха, но теперь на ее месте одни руины. В здание попали враги Ураганы, не выдержали даже бетонные перекрытия. На нем не осталось ни одного “живого” места.

А само Каменское каждый день страдает от российской артиллерии и авиации. В одной из частей поселка проживало около двух тысяч человек, а сейчас осталось около 20. Чаще всего это пожилые люди, которым некуда ехать.

Лидия одна из таких. Ей 71 год, и она остается в Каменском. Женщина говорит: забыли, что такое телевидение, потому что света и воды нет почти с начала полномасштабного вторжения. Женщина вместе с мужем собирает вблизи дома осколки вражеских снарядов.

Другая жительница села Ольга рассказывает, как попала под обстрел. Женщине повезло, она выжила и получила легкие ранения.

Российские военные продолжают совершать преступления против мирного населения. Ранее мы рассказывали о жестоком обстреле Краматорска 20 июля и его последствиях.

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