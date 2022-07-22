Окупанти руйнують усе й перетворюють селище на привида. Репортаж із прифронтового Кам’янського

Окупанти продовжують випалювати та рівняти з землею геть усе, до чого здатні долетіти російські ракети та снаряди. Найтяжче містечкам та селищам біля лінії фронту.

Моторошним зразком люті окупантів на Запоріжжі стало заможне донедавна Кам’янське. Селище розташоване недалеко від Василівки, де загарбники окопалися на початку березня. Відтоді люди довкола виживають під щоденними обстрілами, спостерігаючи за тим, як бомби чужинців нівечать будинки та руйнують знану далеко за межами області школу-інтернат.

У цій школі-інтернаті вчилися діти з вадами слуху, але тепер на її місці лише одні руїни. У будівлю влучили ворожі Урагани, не витримали навіть бетонні перекриття. На ній не лишилося жодного “живого” місця.

А саме Кам’янське щодня потерпає від російської артилерії та авіації. В одній із частин селища проживало близько двох тисяч людей, а зараз лишилось близько 20, зокрема це люди похилого віку, яким нікуди їхати.

Пані Лідія одна з таких. Їй 71 рік, і вона залишається у Кам’янському. Жінка каже: забули вже, що таке телебачення, бо світла й води немає майже з початку повномасштабного вторгнення. Жінка разом з чоловіком збирає поблизу будинку уламки ворожих снарядів.

Інша мешканка села Ольга розповідає, як потрапила під обстріл. Жінці пощастило, вона вижила та отримала легкі поранення.

Російські військові продовжують чинити злочини проти мирного населення. Раніше ми розповідали про жорстокий обстріл Краматорська 20 липня та його наслідки.

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