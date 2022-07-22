Нікополь під вогнем: як живе місто, в якому сигнали тривоги лунають по десять годин

Нікополь, що на Дніпропетровщині, під шквалом з ворожих Градів. Противник продовжує терор житлових кварталів у мирному місті.

Лише за кілька днів окупанти випустили по Нікополю близько 200 ракет з реактивних систем залпового вогню. Цілять із тимчасово окупованого Енергодару та прилеглих сіл.

Росіяни умисно та підступно гатять по житлових районах, лікарнях і навчальних закладах. Деякі райони міста фактично засипані касетними боєприпасами.

Під масованими атаками росіян Нікополь перебуває вже понад тиждень. Окупанти обстрілами вбили п’ятьох людей і поранили понад десять. У медзакладах області шість постраждалих, зокрема троє дітей.

Стан поранених середньої тяжкості. Здебільшого люди зазнали мінно-вибухових та уламкових уражень, а також переламів кінцівок. Однак лікарі запевняють, що життю пацієнтів уже нічого не загрожує.

Люди, які живуть за кілька кілометрів від тимчасово окупованого Енергодару, вимушено залишають свої будинки та переїжджають у віддалені райони до друзів та рідних.

А тим часом комунальники продовжують сумлінно робити свою справу та за кілька годин ліквідовують наслідки обстрілів. Працівники латають метрові вирви на дорогах та відновлюють постраждалі від Градів багатоповерхівки.

Однак окупанти продовжують випалювати та рівняти з землею геть усе, до чого здатні долетіти російські ракети та снаряди. Особливо тяжко містечкам та селищам біля лінії фронту. Читай, яка ситуація у прифронтовому селищі Кам’янське.

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