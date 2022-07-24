Почти 500 ударов за пять месяцев, но город не сдается! Как живет непокоренный Харьков

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что враг нанес 476 ударов по Харьковской области за пять месяцев войны. Это даже больше, чем по Мариуполю и Николаевской области.

За это время враг обстрелял не одно учебное заведение: разрушены несколько корпусов Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, Национальный университет городского хозяйства.

Разрушены десятки школ, в том числе школа на улице Шевченко, которая стала символом борьбы города. Разрушены десятки жилых домов, даже целые подъезды в многоэтажках. Однако Харьков не сдается, это — украинский город и он сопротивляется оккупанту.

Новые обстрелы Харькова

В Золочевской общине Харьковской области от обстрелов российской армии погибла женщина, четыре человека ранены. Также враг обстреливает центр города.

Главный следователь области Сергей Болвинов заявил, что на месте вчерашнего обстрела (23 июля) обнаружены обломки артиллерийского фугасного снаряда 152 мм. Предварительно, в полиции заявили, что российские военные применили советскую пушку Гиацинт-Б.

Несмотря на массированные обстрелы, оккупанты не могут прорвать оборону и подойти к городу, об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на пресс-конференции.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что оккупанты бьют по Харькову, чтобы запугать мирных жителей. Во время своего недавнего визита в город он отметил, что Северная Салтовка должна стать местом трибунала над российскими военными преступниками.

23 июля российские военные снова обстреляли Харьков и попали в жилой дом, офисные помещения, а также в здание Национального университета городского хозяйства.

Украина платит высокую цену за свободу и независимость. Ранее президент Владимир Зеленский озвучил потери украинских военных в войне с Россией.

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