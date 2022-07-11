Ни одной спокойной ночи! В результате ракетных обстрелов Харькова разрушен целый подъезд многоэтажки

Харьков находится очень близко к границе с РФ, так что в городе не проходит ни дня без обстрелов. В ночь на 11 июля оккупанты нанесли по Харькову три ракетных удара, все они пришлись на гражданские объекты. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Слободском районе одна ракета разрушила помещение школы. Вторая — попала в шестиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов. Из-под завалов работники ГСЧС достали 86-летнюю женщину.

Днем 11 июля, оккупанты снова нанесли удары по Харькову, об этом сообщил глава ОВА. По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате дневного обстрела города пострадали 28 человек, среди них 16-летний подросток. Три человека погибли.

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В Основянском районе Харькова ракета попала в землю недалеко от складских помещений, выбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет.

Обстрелы Харьковской области

По словам Синегубова, в течение суток оккупанты массированно обстреливали мирное население Чугуевского, Изюмского, Богодуховского и Харьковского районов области. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, объекты АПК. Произошло несколько пожаров, горели лесополосы, травы и камыши.

В Богодуховском районе один пострадавший, госпитализирован 41-летний мужчина.

В районе Изюма оккупанты пытались вести наступление в направлении Краснополья, но потерпели неудачу и отошли с потерями.

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А управление ГСЧС в Харьковской области сообщило, что за сутки с 10 по 11 июля на территории Харьковской области произошло 11 пожаров, вызванных вражескими обстрелами, из которых пять в Чугуевском, пять в Изюмском и один в Богодуховском районах области. Горели жилой дом, хозяйственные постройки, производственные здания, автомобиль, свалка и трава на открытой территории.

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