Славянск уничтожают вместе с его жителями: что происходит в прифронтовом городе

Город Славянск под постоянным массированным огнем россиян — фронт находится буквально в десятках километров. Семь лет подряд Славянск в эти дни праздновал годовщину деоккупации города от “русского мира”, а в этом году и город, и жители снова под ударом и могут снова оказаться под оккупацией.

Окраины Славянска горят и взрываются. За городом идут круглосуточные бои, но в последние недели российские войска свои снаряды все чаще направляют на жилые кварталы.

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Бьют не только по домам в окрестностях — снаряды долетают даже до центра Славянска. Россияне, по привычке, говорят о “достижении поставленных целей” и “обстрелах исключительно военных объектов” — так они называют местный рынок.

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Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях предупредил, что россияне не пренебрегают обстрелами мирного населения.

Будет то же, что в Северодонецке и Лимане.

Поэтому он призывает всех мирных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

Враг меняет тактику — об этом говорит обстрел Харькова 10 июля. Узнай больше об атаке россиян по городу.

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