Україна

Слов’янськ знищують разом із його жителями: що відбувається у прифронтовому місті

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 10 Липня 2022, 14:30

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