Слов’янськ знищують разом із його жителями: що відбувається у прифронтовому місті

Місто Слов’янськ під постійним масованим вогнем росіян. Фронт знаходиться буквально за десятки кілометрів.

Сім років поспіль Слов’янськ у ці дні святкував річницю деокупації міста від “руського міра”, а цьогоріч і місто, і мешканці знову під ударом та можуть знов опинитися під окупацією.

Околиці Слов’янська палають та вибухають. За містом точаться цілодобові бої, але останні тижні російські війська свої снаряди все частіше направляють на житлові квартали.

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Б’ють не лише по будинках на околицях — снаряди долітають навіть до центру міста. Росіяни, за звичкою, говорять про “досягнення поставлених цілей” та “обстріл виключно військових об’єктів” — так вони називають місцевий ринок.

Начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях попередив, що росіяни не погребують обстрілами мирного населення.

Буде те саме, що в Сєвєродонецьку та Лимані.

Тож він закликає всіх мирних мешканців евакуюватися до більш безпечних регіонів.

Ворог змінює тактику — це засвідчує також обстріл Харкова 10 липня. Дізнайся більше про атаку росіян по місту.

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