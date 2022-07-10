Жахлива трагедія у Часовому Яру: що відомо про завал багатоповерхівки

Ввечері 9 липня російські військові скоїли черговий воєнний злочин проти мирного населення. Окупанти влучили у п’ятиповерхівку у Часовому Яру Донецької області. Відомо, що загарбники скоїли обстріл з Ураганів. Про це розповів керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

У будівлі перебували щонайменше три десятки осіб, зокрема дев’ятирічна дівчинка.

Обстрілами повністю знищено два під’їзди будівлі, рятувальники продовжують розбирати завали та підтримувати контакт з людьми. Наразі відомо вже про 15 загиблих та п’ятьох поранених, повідомили у ДСНС. Постраждали ще п’ять будівель поруч.

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Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

А вранці 9 липня внаслідок ворожого обстрілу міста Часів Яр виникла пожежа на даху залізничного вокзалу, який наразі не експлуатується. Про це повідомила ДСНС України.

Російські військові продовжують обстрілювати міста України. Раніше ми розповідали про обстріли Харкова 10 липня.

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