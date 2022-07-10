Ужасная трагедия в Часовом Яру: что известно о завале многоэтажки

Вечером 9 июля российские военные совершили очередное военное преступление против мирного населения. Оккупанты попали в пятиэтажку в Часовом Яру Донецкой области. Известно, что захватчики совершили обстрел из Ураганов. Об этом рассказал руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В здании находились по меньшей мере три десятка человек, в том числе девятилетняя девочка.

В доме полностью уничтожены два подъезда, спасатели продолжают разбирать завалы и поддерживать контакт с людьми.

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Пока известно о 15 погибших и пятерых раненых, сообщили в ГСЧС. Пострадали еще пять зданий, расположенных рядом.

Фото: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

А утром 9 июля в результате вражеских обстрелов города Часов Яр возник пожар на крыше железнодорожного вокзала, который пока не эксплуатируется. Об этом сообщила ГСЧС Украины.

Российские военные продолжают обстреливать города Украины. Ранее мы рассказывали про обстрелы Харькова 10 июля.

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