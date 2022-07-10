Украина

К ракетам уже привыкли, но враг изменил тактику — что известно о взрывах в Харькове 10 июля

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 10 июля 2022, 11:00

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Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 10 июля
0:04:51
военные преступления РФ
Брата похитили и увезли в Россию! Истории военных преступлений РФ в Гостомеле
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