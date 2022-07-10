К ракетам уже привыкли, но враг изменил тактику — что известно о взрывах в Харькове 10 июля

Сегодня утром, 10 июля, российская армия ударила ракетами по Слободскому и Основянскому районам Харькова. Первая ракета попала на территорию учебного заведения, что привело к его разрушению. Вторая ракета попала на территорию частного дома.

По данным областной прокуратуры, ранен 62-летний мужчина. Поврежден детский санаторий, расположенный неподалеку.









Накануне вражеским обстрелам подвергся поселок Печенеги Чугуевского района. Один человек погиб, еще два получили ранения. Российские войска ударили по населенному пункту вчера под вечер. Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области. А сам областной центр за прошедшие сутки трижды подвергся ракетным обстрелам.

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После ночных ударов, к которым уже привыкли харьковчане, российские войска изменили тактику: ударили из ракетного комплекса Искандер по центру города накануне в 10 утра. Снаряды попали в жилые дома. Ранения и травмы получили семь человек, среди которых 12-летний ребенок.

— Полностью разрушено здание около 400 м². Будет привлечена тяжелая техника для разбора завалов, — рассказал спикер управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

До сих пор в харьковской больнице находятся раненые, пострадавшие при обстреле города Ураганами 7 июля. Один из них находится в тяжелом состоянии. Мужчина рассказывает: в тот день с женой гуляли и присели на лавочку отдохнуть.

Я упал со скамейки, смотрю — жена сидит и голова заброшена… Хотел встать узнать, что с ней, а встать не мог, ноги были перебиты, — вспоминает мужчина.

Врач рассказывает, что угроза для жизни пациента до сих пор сохраняется, ведь была большая кровопотеря, потерпевший получил значительные ранения. В тот день погибли трое горожан, пятеро получили ранения.

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