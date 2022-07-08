Как и когда закончится война? Три возможных сценария по мнению министра обороны Алексея Резникова

Все мы стремимся поскорее закончить войну абсолютной победой Украины. ВСУ делают все возможное и невозможное, чтобы приблизить нас к этому дню.

Министр обороны Алексей Резников на конференции Forbes Ukraine Строим озвучил три возможных сценария победы Украины.

Первый сценарий: “подарок” от РФ

По словам Резникова, первый вариант будет своеобразным “актом доброй воли” от врага. Но все мы понимаем, что это лишь прикрытие России, чтобы спасти и без того раздавленную репутацию.

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Эту печально известную “добрую волю” мы уже наблюдали, когда российские войска бежали из Киевской области, Черниговской, Сумской и острова Змеиный.

Резников считает, что этот сценарий будет разбит на несколько этапов.

Сначала мы выйдем на позиции до 24 февраля текущего года, дальше будут разговоры о статусе оккупированного ранее Донецка, Луганска и Крыма, но за столом с нашими мощными партнерами.

Минска-3 точно не будет, каких-либо капитуляционных договоренностей не будет, и с дулом у виска никто не будет вести переговоры.

Второй сценарий: мясорубка

Во втором сценарии Резников предполагает, что мы постепенно перемелем вооруженные силы РФ, потому что это война ресурса на ресурс.

У них больше людей, территории, танков, самолетов и т.д., но все несовременное, все древнее, и они сегодня используют принцип мясорубки, то есть бросают все силы, чтобы продвинуться на десятки километров.

— Мой очень хороший друг и коллега Бен Уоллес — министр обороны Соединенного Королевства — когда был у нас в Киеве и встречался со мной, нашим президентом, с главнокомандующим, четко сказал: Друзья если вы планируете воевать ресурс на ресурсы, играть в мясорубку, мы здесь вам не сможем помочь.

Но если мы будем с вами вместе использовать современные технологии наносить поражение там, где самое болезненное для России, мы победим.

По словам министра, второй сценарий победы не столь быстр, ведь врага действительно много.

Если мы продолжим двигаться по второму сценарию, то победы следует ожидать до конца этого года, возможно, с захватом начала нового года.

Третий сценарий: развал РФ

Третий сценарий наиболее драматичен для России. Это ее развал и распад стран в составе на суверенные государства: Татарстан, Башкирстан и т.д.

Мы это с вами точно при нашей жизни увидим, но это продолжительная история.

Российское командование понимает, что шансы на победу РФ тают с каждой минутой, ведь силы ВСУ уверенно отодвигают врага за границы Украины.

Именно поэтому, когда не удается выполнить задуманное и захватить желаемый регион, Россия прибегает к нечестной игре. Так, Одессскую область забрасывают фейками, ведь захватить область им не под силу.