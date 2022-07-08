Україна

Як та коли закінчиться війна? Три можливі сценарії на думку міністра оборони Олексія Резнікова

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 08 Липня 2022, 19:31
сценарії закінчення війни від Резнікова

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