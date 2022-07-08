Як та коли закінчиться війна? Три можливі сценарії на думку міністра оборони Олексія Резнікова

Всі ми прагнемо якнайшвидше закінчити війну абсолютною перемогою України. ЗСУ роблять все можливе й неможливе, щоб наблизити нас до цього дня.

Міністр оборони Олексій Резніков на конференції Forbes Ukraine Будуємо разом озвучив три можливі сценарії перемоги України.

Перший сценарій: “подарунок” від РФ

За словами Резнікова, перший варіант буде своєрідним “актом доброї волі” від ворога. Та всі ми розуміємо, що це лише прикриття Росії, щоб врятувати й без того розчавлену репутацію.

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Цю славнозвісну “добру волю” ми вже спостерігали, коли російські війська тікали з Київщини, Чернігівщини, Сумщини та острова Зміїний.

Резніков вважає, що цей сценарій може бути розбитий на кілька етапів.

Спочатку ми вийдемо на позиції до 24 лютого поточного року, далі будуть розмови щодо статусу окупованого раніше Донецька, Луганська та Криму, але за столом з нашими потужними партнерами.

Мінська-3 точно не буде, якихось капітуляційних домовленостей не буде, і з дулом біля скроні ніхто не вестиме переговори.

Другий сценарій: м’ясорубка

В другому сценарії Резніков припускає, що ми поступово перемелемо збройні сили РФ, тому що це війна ресурсу на ресурс.

У них більше людей, території, танків, літаків тощо, але все несучасне, все давнє, і вони сьогодні використовують принцип м’ясорубки, тобто кидають всі сили, щоб просунутися на якісь десятки кілометрів.

– Мій дуже добрий друг та колега пан Бен Воллес — міністр оборони Об’єднаного Королівства — коли був у нас в Києві та зустрічався зі мною, нашим президентом, із головнокомандувачем, чітко сказав: Друзі якщо ви плануєте воювати ресурс на ресурси, грати у м’ясорубку, ми тут вам не зможемо допомогти.

Але якщо ми будемо з вами разом використовувати сучасні технології завдавати ураження там, де найболючіше для Росії, ми переможемо.

За словами міністра, другий сценарій перемоги не настільки швидкий, адже ворога справді багато.

Якщо ми продовжимо рухатися за другим сценарієм, то перемоги слід чекати до кінця цього року, можливо, із захопленням початку нового року.

Третій сценарій: розвал РФ

Третій сценарій найбільш драматичний для Росії. Це її розвал та розпад країн у складі на суверенні держави: Татарстан, Башкирстан тощо.

Ми це з вами точно за нашого життя побачимо, але це тривала історія.

Російське командування розуміє, що шанси на перемогу РФ тануть з кожною хвилиною, адже сили ЗСУ впевнено відсувають ворога за межі кордону України.

Саме тому, коли не вдається виконати задумане й захопити бажаний регіон, Росія вдається до нечесної гри. Відтак, Одещину закидують фейками, адже захопити область їм не під силу.