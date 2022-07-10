Україна

До ракет уже звикли, та ворог змінив тактику — що відомо про вибухи у Харкові 10 липня

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 10 Липня 2022, 11:00

Більше відео
Оборонні заняття для цивільного населення в Києві
У Києві стартували заняття для цивільного захисту населення: хто може долучитись
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 липня
0:04:51
військовії злочини РФ
Брата викрали та вивезли у Росію! Історії військових злочинів РФ у Гостомелі
0:14:53
Ситуація у Херсоні
Гуманітарна криза, контрнаступ та нові прильоти у Чорнобаївці: яка ситуація у Херсонській області
Дивитись більше

Останні відео
0:03:57
Вибухи в Харкові 10 липня

До ракет уже звикли, та ворог змінив тактику — що відомо про вибухи у Харкові 10 липня
0:27:16
Як маріупольчанка пройшла фільтраційний табір окупантів
Мене роздягнули повністю, до трусів. Як маріупольчанка пройшла фільтраційний табір окупантів
0:10:06
Рибалки Київського моря
Герої серед нас: рибалки Київщини привозили харчі в окуповані села та евакуйовували людей
Оборонні заняття для цивільного населення в Києві
У Києві стартували заняття для цивільного захисту населення: хто може долучитись
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 липня
0:04:51
військовії злочини РФ
Брата викрали та вивезли у Росію! Історії військових злочинів РФ у Гостомелі
0:14:53
Ситуація у Херсоні
Гуманітарна криза, контрнаступ та нові прильоти у Чорнобаївці: яка ситуація у Херсонській області
0:03:25
Робота медзакладів Дніпропетровщини
Надійно тримають медичний фронт: як лікарі Дніпропетровщини рятують поранених бійців
0:08:21
Олександр Старух - голова Запорізької ОДА
Загострення можливе, але ЗСУ готові до відсічі: Старух про оперативну ситуацію на Запоріжжі
Інфляція в Україні 2022 - причини та шляхи подолання
На Україну чекає значна інфляція? Як вплине на економіку додатковий друк грошей Нацбанком
Більше відео
Як маріупольчанка пройшла фільтраційний табір окупантів
Читати далі
Мене роздягнули повністю, до трусів. Як маріупольчанка пройшла фільтраційний табір окупантів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь