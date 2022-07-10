До ракет уже звикли, та ворог змінив тактику — що відомо про вибухи у Харкові 10 липня

Сьогодні вранці, 10 липня, російська армія вдарила ракетами по Слобідському та Основ‘янському районах Харкова. Перша ракета влучила на територію навчального закладу, що призвело до його руйнування. Інша ракета влучила на територію приватного будинку.

За даними обласної прокуратури, поранено 62-річного чоловіка. Пошкоджено дитячий санаторій, розташований поруч.









Напередодні ворожого обстрілу зазнало селище Печеніги Чугуївського району. Одна людина загинула, ще дві отримали поранення. Російські війська вдарили по населеному пункту вчора надвечір. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. А сам обласний центр минулої доби тричі зазнав ракетних обстрілів.

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Після нічних ударів, до яких уже звикли харків’яни, російське військо змінило тактику: вдарило з ракетного комплексу Іскандер по середмістю напередодні о 10 ранку. Поцілили у житлові будинки. Поранення й травми отримали семеро людей, серед яких 12-річна дитина.

— Руйнацій зазнала будівля, близько 400 м². Двоповерхова будівля зруйнована повністю. Буде залучена важка техніка для розбору завалів, — розповів речник управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Досі у харківській лікарні перебувають поранені, які постраждали під час обстрілу міста Ураганами 7 липня. Один з чоловіків перебуває у тяжкому стані. Розповідає: того дня з дружиною гуляли й присіли на лаву перепочити.

Я впав з лавки, дивлюсь — дружина сидить й голова закинута… Хотів встати дізнатися, що з нею, а встати не міг, ноги були перебиті, — згадує чоловік.

Лікар розповідає, що загроза життю пацієнта й досі зберігається, адже була велика крововтрата, значні ураження. Того дня загинуло троє містян, п’ятеро отримали поранення.

Кожен українець бажає закінчення війни. Військові експерти прогнозують різні варіанти її завершення. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів три сценарії, коли та як закінчиться війна.

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