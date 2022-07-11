Жодної спокійної ночі! Внаслідок ракетного обстрілу Харкова зруйновано цілий під’їзд багатоповерхівки

Харків розташований дуже близько до кордону з РФ, тож у місті не минає жодного дня без обстрілів. У ніч на 11 липня окупанти завдали по Харкову три ракетні удари, усі вони припали на цивільні об’єкти. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Слобідському районі одна ракета зруйнувала приміщення школи. Інша — влучила у шестиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один з під’їздів. З-під завалів працівники ДСНС врятували 86-річну жінку.

Удень 11 липня, окупанти знову завдали ударів по Харкову, про це повідомив очільник ОВА. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок денного обстрілу міста постраждало 28 осіб, серед них 16-річний підліток. Троє людей загинули.

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В Основ’янському районі Харкова ракета влучила в землю неподалік від складських приміщень, вибито вікна. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Обстріли Харківської області

За словами Синєгубова, протягом доби окупанти масовано обстрілювали мирне населення Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Харківського районів області. Постраждали житлові будинки, господарчі споруди, об’єкти АПК. Сталося кілька пожеж, горіли лісосмуги, трава й очерет.

У Богодухівському районі один постраждалий, госпіталізували 41-річного чоловіка. У районі Ізюма окупанти намагалися вести наступ у напрямку Краснопілля, але зазнали невдачі й відійшли з втратами.

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А управління ДСНС у Харківській області повідомило, що за добу з 10 по 11 липня на території Харківщини сталося 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, з яких п’ять у Чугуївському, п’ять в Ізюмському та одна в Богодухівському районах області. Горіли житловий будинок, господарчі споруди, виробничі будівлі, автомобіль, сміттєзвалище та трава на відкритій території.

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