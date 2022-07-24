Люди либо прячутся, либо разбирают завалы: оккупанты продолжают терроризировать Никополь

Снова под вражеским огнем Днепропетровская область. В последнюю неделю под сильными обстрелами оказался Никополь, враг выпустил по городу уже почти 300 снарядов.

Российские военные из Градов и ночью, и днем ​​бьют по жилым кварталам. Люди круглые сутки под постоянной угрозой обстрелов. А как только заканчивается сигнал тревоги и местные выходят из укрытий, начинают разбирать завалы, которые когда-то были их домами.

В городе полностью разрушены около трех десятков частных домов, побиты снарядами многоэтажки. Оккупанты бьют даже по учебным заведениям и больницам.

Активизировался враг из-за того, что не может оккупировать город, поэтому наносит удары из временно оккупированных пограничных поселков Запорожской области и Энергодара, в котором расположена АЭС.

Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко отмечает, что на территории города нет ни одного военного объекта.

Больше о ситуации в Никополе смотри в видео:

Россия продолжает демонстрировать миру, что с ней нельзя договориться. Не прошло и двое суток после подписания соглашения о вывозе украинского зерна, как Россия нанесла ракетные удары по Одесскому порту. Ранее мы рассказывали о последствиях обстрела порта Одессы.

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