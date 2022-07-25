Обстрелы не прекращались всю ночь! Последствия ракетных ударов по Днепропетровской области 25 июля

Российские военные не прекращают свои обстрелы ни днем, ни ночью. В ночь на понедельник, 25 июля, оккупанты обстреливали Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, удары были нанесены по трем районам области: Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.
В Мировской общине повреждены шесть частных домов и газопровод. Пострадала десятилетняя девочка.
Активные боевые действия продолжаются, Украина уже переходит во вторую фазу войны. Ранее об этом рассказывал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
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