Обстрелы не прекращались всю ночь! Последствия ракетных ударов по Днепропетровской области 25 июля

Российские военные не прекращают свои обстрелы ни днем, ни ночью. В ночь на понедельник, 25 июля, оккупанты обстреливали Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, удары были нанесены по трем районам области: Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.

Никопольский район враг несколько раз накрывал огнем из РСЗО. Выпустил около 40 реактивных снарядов. Под удар попали две общины — Марганецкая и Мировская.

В Мировской общине повреждены шесть частных домов и газопровод. Пострадала десятилетняя девочка.

По Днепровской общине было выпущено две ракеты. Они попали по сельхозпредприятию в Любимовской общине, загорелось два ангара. Пожар удалось потушить, пострадавших нет.

было выпущено две ракеты. Они попали по сельхозпредприятию в Любимовской общине, загорелось два ангара. Пожар удалось потушить, пострадавших нет. В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую общину. К счастью, жертв и разрушений нет.

Активные боевые действия продолжаются, Украина уже переходит во вторую фазу войны. Ранее об этом рассказывал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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