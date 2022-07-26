Герои без автомата: сильная история о том, как ГСЧС спасли из-под завалов юную гимнастку

Российские ракеты массово летят по нашим городам с первых дней полномасштабного вторжения. Они попадают в торговые центры, рынки, площади и жилые дома. Но украинские спасатели делают все возможное и невозможное, чтобы спасти жизнь каждого взрослого и малыша.

26 июня Киев снова вздрогнул от ракетных обстрелов. Тишину субботнего утра разорвали звуки пожарных и скорых машин.

Спасатель Артур Маркотенко делится, что тогда сказали, что под завалами, вероятно, могут быть люди. На месте попадания снаряда было открытое пламя, а вокруг – задымление. Когда услышали крики и просьбы о помощи, поняли, что под завалами находится ребенок.

Достать девочку помогли медики ГСЧС, которые обычно едут на вызовы, чтобы оказать первую помощь в случае необходимости самим спасателям. Однако в тот день фельдшер-спасатель Оксана Узварик без колебаний залезла под бетонную плиту, чтобы помочь ребенку.

Девочка вообще молодец. С доверием и без паники. Не по возрасту была в критической ситуации взрослой.

Когда ребенок просил о помощи, спасатели не могли сдержать слез. Артур Маркотенко говорит, что больше всего беспокоились, что может что-то случиться непредсказуемое, что помешает спасению.

Отец девочки погиб на месте, а маму вытащили из-под завалов позже. В их квартире ничего не уцелело, кроме детского купальника для соревнований по гимнастике. Оказалось, что это первый костюм девочки, в котором она заработала свои медали.

Спасатель Артур Маркотенко вместе с коллегами через несколько дней после взрыва поехал навестить ребенка в больнице.

Я переживал за нее, как за родную.

Маленькая Женя в благодарность подарила спасателям рисунок, который теперь висит на стене у Артура.

Каждое утро захожу в кабинет, вижу рисунок и день начинается с улыбки.

А пока одни города приходят в себя после вражеских обстрелов, другие вздрагивают от новых взрывов. Читай, какие последствия ракетного удара по Чугуеву.

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