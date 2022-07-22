Втратила кінцівку та пережила шість операцій, щоб врятувати іншу. Історія про незламність духу та жагу до життя

Ворожа ракета прилетіла до її рідного Гуляйполя саме тоді, коли 34-річна Оксана поралася на городі. Все, що пам’ятає жінка — її накрила вибухова хвиля, а коли отямилася, кінцівки вже не було. Після майже двох місяців лікування жінка вирушила на протезування та реабілітацію за кордон.

Я почула вибух, потім шум у вухах, а далі зрозуміла, що не відчуваю ніг. Вони сильно пекли, — згадує жінка.

Першу домедичну допомогу Оксані надали сусіди. Потім до жінки приїхала швидка, яка відвезла поранену у лікарню.

Жінка пережила операції у прифронтових лікарнях, переїзд та лікування у Львові. Щоб врятувати другу ногу, Оксані зробили шість операцій. Щодня вона займалася тренуваннями та вправами з реабілітологом, щоб зуміти ходити на милицях.

Після двох місяців реабілітації медики відправляють Оксану на протезування за кордон. Жінка хоче якнайшвидше стати на ноги, щоб побачитися зі свої десятирічною донечкою.

Для людей, які втратили кінцівку, дуже важливе оточення та підтримка рідних. Раніше ми розповідали історію медсестри з Лисичанська, яка втратила обидві ноги, але знайшла кохання.

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