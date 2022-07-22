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Утратила конечность и пережила шесть операций, чтобы спасти вторую. История о несокрушимости духа и жажде к жизни

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 22 июля 2022, 21:00

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