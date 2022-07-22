Утратила конечность и пережила шесть операций, чтобы спасти вторую. История о несокрушимости духа и жажде к жизни

Вражеская ракета прилетела в ее родное Гуляйполе именно тогда, когда 34-летняя Оксана была на огороде. Все, что помнит женщина — ее накрыла взрывная волна, а когда пришла в себя, конечности уже не было. После почти двух месяцев лечения женщина отправилась на протезирование и реабилитацию за границу.

Я услышала взрыв, потом шум в ушах, а потом поняла, что не чувствую ног. Они сильно пекли, — вспоминает женщина.

Первую медицинскую помощь Оксане оказали соседи. Затем к женщине приехала скорая, которая отвезла раненую в больницу.

Женщина пережила операции в прифронтовых больницах, переезд и лечение во Львове. Чтобы спасти вторую ногу, Оксане сделали шесть операций. Каждый день она занималась тренировками и упражнениями с реабилитологом, чтобы суметь ходить на костылях.

После двух месяцев реабилитации медики отправляют Оксану на протезирование за границу. Женщина хочет как можно быстрее встать на ноги, чтобы увидеться со своей десятилетней дочкой.

Для людей, потерявших конечность, очень важно окружение и поддержка родных. Раньше мы рассказывали историю медсестры из Лисичанска, которая потеряла обе ноги, но обрела любовь.

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