Сменил уютный кабинет на окопную практику! История преподавателя, который защищает Украину на фронте

Улыбающийся воинственный бородач, сейчас воюющий в силах ТрО, — преподаватель запорожского вуза. Здесь его называют Сват. И в таком виде, говорит, коллеги его совсем не узнают.

— Никто не узнаёт. Ну, мы дали слово: как закончится война — тогда сбреем бороду.

12 лет подполковник в отставке преподавал на военной кафедре университета. Но когда началось наступление, сменил уютный кабинет теоретика на окопную практику.

Как можно не идти, когда такое случается? Как я могу не защищать, если я учу этому?

Признается, что между теорией и практикой — пропасть. В то же время Сват сейчас наверняка знает, о чем впоследствии целесообразнее рассказывать студентам на занятиях.

— Очень много внимания нужно уделять инженерной подготовке, подготовке по саперному делу. Сейчас это очень, очень важно. Ну и, конечно — это разведка.

В окопах освободительной войны преподаватель Сват принялся собирать коллекцию для родной кафедры вуза. Кое-что держит в багажнике, но признается — это лишь малая часть.

— Ребята приезжают специально, привозят для меня. Знают, что преподавателю нужно.

Совсем другая, стихийная, так сказать, коллекция — каждый день перед глазами воина на псевдо Гала. Под открытым небом, откуда раздается грохот.

— Это одежда оккупантов, орудовавших в этом месте. Потом наши дали чужакам огневого копняка и те отсюда сбежали. Судьба многих, о которой свидетельствует, например, вот этот дырявый шлем, — неприглядна.

56-летний Сват рассказывает: часть своей коллекции вооружения и боеприпасов уже доставил в университет. Мечтает устроить там музей этой войны после победы в ней.

— Надо что-нибудь ребятам привезти и показать. Когда после этого я буду их дальше учить.

Показать, чем мы бьем, чем врага уничтожаем. Чтобы они видели это наглядно.

И таких людей, которые сейчас творят историю для своих студентов, действительно много. Ранее мы рассказывали тебе о профессоре из Ужгорода, который проводит свои лекции прямо в окопах.

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